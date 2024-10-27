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Açık havada turşu atölyesi

Açık havada turşu atölyesi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 12:11
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Turşu Atölyesi” etkinliği düzenledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte kız çocukları ve anneleri doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.
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