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Aç kurtlar ilçe merkezine indi! Sokak köpeğini boğup sürükleyerek götürdüler

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Giriş: 25.01.2021 13:07
Güncelleme:25.01.2021 13:32
Son dakika haberi... Erzincan Refahiye'de aç kalan kurt sürüsü ilçe merkezinde sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... Erzincan Refahiye'de aç kalan kurt sürüsü ilçe merkezinde sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aç kurtlar ilçe merkezine indi! Sokak köpeğini boğup sürükleyerek götürdüler AÇ KURTLAR İLÇE MERKEZİNE İNDİ! SOKAK KÖPEĞİNİ BOĞUP SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜLER

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