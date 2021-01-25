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Aç kurtlar ilçe merkezine indi! Sokak köpeğini boğup sürükleyerek götürdüler
Son dakika haberi... Erzincan Refahiye'de aç kalan kurt sürüsü ilçe merkezinde sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son dakika haberi... Erzincan Refahiye'de aç kalan kurt sürüsü ilçe merkezinde sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.