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Haberler Galeri Aç kurtlar ilçe merkezine indi! Sokak köpeğini boğup sürükleyerek götürdüler

Aç kurtlar ilçe merkezine indi! Sokak köpeğini boğup sürükleyerek götürdüler

Son dakika haberi… Erzincan Refahiye'de aç kalan kurt sürüsü ilçe merkezinde sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 13:34
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Aç kurtlar ilçe merkezine indi! Sokak köpeğini boğup sürükleyerek götürdüler

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar Refahiye ilçe merkezine indi.

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Aç kurtlar ilçe merkezine indi! Sokak köpeğini boğup sürükleyerek götürdüler

Yiyecek arayan kurt sürüsü sokakta bulunan köpeğe saldırdı.

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Aç kurtlar ilçe merkezine indi! Sokak köpeğini boğup sürükleyerek götürdüler

Köpeği boğan kurtlar daha sonra sürükleyerek götürdü.

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Aç kurtlar ilçe merkezine indi! Sokak köpeğini boğup sürükleyerek götürdüler

Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

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Aç kurtlar ilçe merkezine indi! Sokak köpeğini boğup sürükleyerek götürdüler