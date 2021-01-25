Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t0){for(t=0;t
ANA SAYFA
25 Ocak 2021, Pazartesi
Haberler Galeri Aç kurtlar ilçe merkezine indi! Sokak köpeğini boğup sürükleyerek götürdüler
Aç kurtlar ilçe merkezine indi! Sokak köpeğini boğup sürükleyerek götürdüler
Son dakika haberi… Erzincan Refahiye'de aç kalan kurt sürüsü ilçe merkezinde sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 25.01.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 13:34