25 Aralık 2023, Pazartesi
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Aç kalan tilki şehre indi
Amasya'nın Şeyhcui Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarının bulunduğu alana gündüz vakti tilki indi. Ormandan inen tilki, mahallede yiyecek aradı.O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre mahallede dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.