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Aç kalan tilki şehre indi

DHA
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Giriş: 25.12.2023 14:25
Amasya'nın Şeyhcui Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarının bulunduğu alana gündüz vakti tilki indi. Ormandan inen tilki, mahallede yiyecek aradı.O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre mahallede dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.
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Aç kalan tilki şehre indi
Aç kalan tilki şehre indi
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