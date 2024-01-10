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Abisiyle aynı kaderi paylaştı! Minibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Giriş: 10.01.2024 12:12
İstanbul Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş'e servis minibüsü çarptı. Memiş, olay yerinde hayatını kaybederken abisinin de 2021 yılında aynı mahallede trafik kazasından öldüğü belirtildi.
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