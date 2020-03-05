05 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
05.03.2020

Abisinin emanet ettiği yengesine kurşun yağdırdı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kayınbirader, yengesine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Yaralı halde ölüme terk edilen yenge M.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yengesine kurşun yağdıran ve kayıplara karışan kayınbirader hakkında ise arama çalışması başlatıldı.

Gece saatlerinde yaşanan olayda, cezaevinden birkaç gün önce çıktığı öğrenilen C.K., çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle hastanede olan yengesi M.A. ile buluştu. M.A. eşya ve bazı ihtiyaçlarının olduğunu, eşya almak için eve gitmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra C.K. yengesini 16 AAU 728 plakalı aracıyla alarak ilçeye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki kavak ekili alana getirdi. Burada bir süre konuşan ikili, tartışmaya başladı. Ardından tartışmanın alevlenmesiyle C.K., aracında bulunan pompalı tüfekle yengesi M.A.'ya 2 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan C.K. daha sonra M.A.'nin kız kardeşinin evine giderek yengesini vurduğunu ve ormanlık alanda bıraktığını söyledi.

YARALI HALDE BULUNDU

M.A.'nın kız kardeşi ise hemen polis ve sağlık ekiplerini arayarak durumu anlattı. Polis ve sağlık ekipleri, kalçasından yaralanan ve olayın yaşandığı yerden sürünerek yaklaşık 150 metre giden M.A.'ya ulaştı. Yaralı halde ölüme terk edilen M.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, pompalı tüfekle vurulan M.A.'nın eşinin cezaevinde olduğu ve eşini yengesini vuran amca oğlu C.K.'ye emanet ettiği öğrenildi. Yengesine kurşun yağdıran ve kayıplara karışan kayınbiraderi arayan polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Abisinin emanet ettiği yengesine kurşun yağdırdı
Abisinin emanet ettiği yengesine kurşun yağdırdı
Hesap ödemek istemedi dehşet saçtı
Hesap ödemek istemedi dehşet saçtı
Avrupa'ya gitmek isteyen Konyalı başından geçenleri anlattı
Avrupa'ya gitmek isteyen Konyalı başından geçenleri anlattı
Muhasebecinin gasp planı böyle deşifre oldu
Muhasebecinin gasp planı böyle deşifre oldu
Suriye sınırdaki tepeye dev Türk bayrağı yapıldı
Suriye sınırdaki tepeye dev Türk bayrağı yapıldı
Umre dönüşü rahatsızlan kadın gözlem altına alındı
Umre dönüşü rahatsızlan kadın gözlem altına alındı
Konya'da 8 kişilik çete dehşet saçtı
Konya'da 8 kişilik çete dehşet saçtı
Denizli'ye şehit ateşi düştü |Video
Denizli'ye şehit ateşi düştü |Video
Metrobüsü karıştıran taciz skandalı!
Metrobüsü karıştıran taciz skandalı!
Dolmalık biberin içerisinden çıkanı görünce şoke oldular
Dolmalık biberin içerisinden çıkanı görünce şoke oldular
Ünlü hafız İsmail Coşar ile eşi trafik kazasında hayatını kaybetti!
Ünlü hafız İsmail Coşar ile eşi trafik kazasında hayatını kaybetti!
İşçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
İşçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Daha Fazla Video Göster