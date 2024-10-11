ABD’yi Milton kasırgası vurdu! 3 milyon ev elektriksiz kaldı

Amerika Birleşik Devletleri, Milton kasırgasıyla boğuşuyor. Saatte 200 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, çok sayıda hortuma sebep oldu. Evler yıkıldı çatılar uçtu mahalleler su altında kaldı. İşte tüm detaylar…

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