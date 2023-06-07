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Abdurrahim Karakoç’un vefatının 11. yılı! Duası, ömrü, ölümü aşk olan ozan

A Haber
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Giriş: 07.06.2023 11:57
Türk halkının sevdasını lambada titreyen bir aleve sığdıran isim Abdurrahim Karakoç. Bu toprakların yetiştirdiği en büyük şair ve ozanlardan bir tanesi. Hem vatan hem millet sevdası ile gönül titreten sözleri ve dizeleri ile hemen herkesin dağarcığında yer etmiş bir isim. 11 yıl önce 7 Haziran 2012'de vefat etti. Peki kimdi Abdurrahim Karakoç? Nasıl bir hayat yaşadı? Dillere pelesenk olan "Mihriban" dizelerini nasıl yazdı? İşte Abdurrahim Karakoç'un portresi…
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