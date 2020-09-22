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ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

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Giriş: 22.09.2020 19:57
Son dakika haberi... ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu. Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, VİP aracın otelin önüne yanaşması, araçtan inenlerin oteldekilerle konuşmaları, otelden birkaç kişinin dışarı çıkarak aracın başında toplandıkları ve bir süre sonra sağlık ekiplerinin gelerek araç içinde müdahalede bulundukları görülüyor.

Amerikalı gazeteci Andre Vlchek Beyoğlu Kemankeş Sokak'ta bir otel önüne geldikleri sırada araç içerisinde hayatını kaybetti. 9 gün önce uçakla gittiği Samsun'da eşi ve iki şoför ile birlikte VIP araçla gelen gazeteci Vlchek'in ölümüyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Olay, Kemankeş Sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a yola çıktı. Kalacakları otelin önüne saat 05.30 sıralarında geldiklerinde eşi Vltchek'i uyandırmak istedi. Vltchek'i hareket etmediğini gören eşi ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. İstanbul polisi olayla ilgili şüpheli bir durumun olup olmadığını araştırıyor.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta inceleme yaptı. Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Andre Vltchek'in ölümünü polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçtiği öğtrenilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekilirken Vltchek'in eşi ve şoförlerin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

SAKARYA'DA UYUYAKALDI

Rossie İndria Vlchek'in polise verdiği bilgiye göre, ünlü gazeteci Sakarya'da uykuya daldı. Araç İstanbul'daki otelin önüne gelince Rossie İndria Vlchek kocasını uyandırmak istedi. Ancak ünlü gazeteci uyanmayınca durum sağlık ekiplerine bildirildi.

AMBULANS ÇAĞIRILDI

Olay yerine çağırılan ambulans görevlileri Andre Vlchek'in öldüğünü tespit etti. Şeker hastası olduğu belirtilen ünlü gazetecinin cesedi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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