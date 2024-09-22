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Abdest aldıktan sonra ceketini unuttu: Hırsızlar böyle çaldı

Abdest aldıktan sonra ceketini unuttu: Hırsızlar böyle çaldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 13:01
Edirne'de Eski Cami'nin şadırvanında abdest alan bir vatandaşın unuttuğu para dolu ceketini çalan 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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