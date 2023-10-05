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ABD'de uçak evin üzerine düştü: 2 ölü

İHA
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Giriş: 05.10.2023 16:09
ABD'nin Oregon eyaletinde küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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