16 Aralık 2021, Perşembe
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ABD'de helikopter akan trafikte araçların arasına düşerek alev aldı
ABD'nin Louisana eyaletinde bir helikopter akan trafikte araçların arasına düşerek alev aldı, pilot hayatını kaybetti. ABD'nin Louisana eyaletinde helikopter faciası yaşandı. Louisiana Eyalet Polisine göre özel bir Bell 407 tipi helikopter, otoyola düştü. O anlar yoldan geçen bir aracın kamerasına yansırken, helikopter alev topuna döndü. New Orleans Lakefront Havaalanı'na gitmek üzere Baton Rouge'dan havalanan helikopterin pilotu feci kazada hayatını kaybetti. Federal Havacılık İdaresi (FAA) helikopterde pilot dışında kimsenin bulunmadığını kaydetti.