23 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Abartı egzoz kullanan 4 araç trafikten men edildi
Abartı egzoz kullanan 4 araç trafikten men edildi

Abartı egzoz kullanan 4 araç trafikten men edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2025 15:58
Çorlu’da trafik polisleri tarafından kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan kontrollerde bazı araçlarda abartı egzoz tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araç başına 9 bin 267 TL olmak üzere toplam 37 bin 68 TL para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 4 araç trafikten men edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Abartı egzoz kullanan 4 araç trafikten men edildi
Acılı ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Acılı ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Yıldırım Belediyesi gençlik yatırımlarıyla örnek oluyor
Yıldırım Belediyesi gençlik yatırımlarıyla örnek oluyor
Doğal afetlere akıllı sera ile çözüm
Doğal afetlere akıllı sera ile çözüm
Ordu’da cip patpata çarptı: 2 yaralı
Ordu'da cip patpata çarptı: 2 yaralı
Boşa akan suyu belediye seyredince halk değerlendirdi
Boşa akan suyu belediye seyredince halk değerlendirdi
Kaskı sayesinde ölümden döndü
Kaskı sayesinde ölümden döndü
Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü Muş’ta coşkuyla başladı
Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü Muş’ta coşkuyla başladı
Bir kadın tartıştığı eşini bıçakla yaraladı
Bir kadın tartıştığı eşini bıçakla yaraladı
İstanbul’da lüks araçla tehlikeli sürüş!
İstanbul’da lüks araçla tehlikeli sürüş!
Kırıkkale’de anız yangını
Kırıkkale'de anız yangını
Gıda ürünlerine karekod uygulaması
Gıda ürünlerine karekod uygulaması
Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı
Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı
Daha Fazla Video Göster