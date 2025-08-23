Abartı egzoz kullanan 4 araç trafikten men edildi

Çorlu’da trafik polisleri tarafından kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan kontrollerde bazı araçlarda abartı egzoz tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araç başına 9 bin 267 TL olmak üzere toplam 37 bin 68 TL para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 4 araç trafikten men edildi.

