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A Haber yangın kontrol merkezinde

A Haber yangın kontrol merkezinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 14:52
Yurt genelinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Orman yangınları Türkiye'nin hangi bölgelerinde devam ediyor? Damla Kuşkapan detayları aktardı.
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A Haber yangın kontrol merkezinde
A Haber yangın kontrol merkezinde
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