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A Haber trafik komuta merkezinde
Son dakika haberi... 16 milyon nüfuslu İstanbul, 7 gün 24 saat, trafik komuta merkezinden izleniyor. Kısıtlama denetimleri de bu merkezden yapılıyor. Peki nasıl denetleniyor? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı.
Son dakika haberi... 16 milyon nüfuslu İstanbul, 7 gün 24 saat, trafik komuta merkezinden izleniyor. Kısıtlama denetimleri de bu merkezden yapılıyor. Peki nasıl denetleniyor? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı.