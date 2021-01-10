A Haber trafik komuta merkezinde

Son dakika haberi... 16 milyon nüfuslu İstanbul, 7 gün 24 saat, trafik komuta merkezinden izleniyor. Kısıtlama denetimleri de bu merkezden yapılıyor. Peki nasıl denetleniyor? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı.

Son dakika haberi... 16 milyon nüfuslu İstanbul, 7 gün 24 saat, trafik komuta merkezinden izleniyor. Kısıtlama denetimleri de bu merkezden yapılıyor. Peki nasıl denetleniyor? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı.