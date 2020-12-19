Diyarbakır'da polisler denetimlerini sürdürürken vatandaşların ihtiyaçlarını da unutmuyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz polisin vatandaşlar için verdiği destekleri anlattı. Sinan Yılmaz, karantinada olan ve izolasyon süreci devam eden vatandaşlara drone ile verilen desteği ekrana taşıdı. Drone ile vatandaşlara maske, ilaç ve dezenfektan ulaştırılıyor. Eğil İlçe Emniyet Müdürülüğüne bağlı ekipler karantinadaki vatandaşların yalnız bırakmıyor ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.