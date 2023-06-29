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A Haber olay yerinde! Arnavutköy'de yolcu otobüsü ters yöne daldı

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 14:13
Arnavutköy'de karşı yöne geçen yolcu otobüsü araçlara çarptı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
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