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A Haber muhabirlerinin deprem izlenimleri

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Giriş: 01.03.2023 08:39
Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde büyük yıkım yaşandı. A Haber ekipleri ilk günden itibaren farklı noktalardan gelişmeleri anbean aktardı. İşte A Haber muhabirlerinin izlenimleri...
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A Haber muhabirlerinin deprem izlenimleri
A Haber muhabirlerinin deprem izlenimleri
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