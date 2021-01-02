Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kömürhan Köprüsü açılışında önemli açıklamalar







EN GEÇ NİSAN AYINDA KENDİ AŞILARIMIZI DA KULLANIMA HAZIR HALE GETİRMİŞ OLACAĞIZ

2020 tüm insanlıkla birlikte milletimiz içinde zorlu bir yıl oldu. Tarihi istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz bir dönemde koronavirüs musibetinin yol açtıklarıyla karşı karşıya kaldık.

Kaybettiğimiz insanların acılar tüm sıcaklığıyla yüreğimizdedir. Salgında ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 2021'i şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz.

Yurt dışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadeleyi aşacağımıza inanıyorum. En geç Nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.