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A Haber Kandilli Rasathanesi'nin kalbinde! Deprem araştırmaları ve ölçümleri nasıl yapılıyor?

A Haber
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Giriş: 02.02.2021 14:32
Güncelleme:02.02.2021 14:42
Türkiye'de deprem denilince akla ilk gelen merkez tabii ki Kandilli Rasathanesi. Peki Kandilli Rasathanesinde deprem araştırmaları ve ölçümleri nasıl yapılıyor?A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Müdürü Doğan Kalafat A Haber canlı yayınında anlattı.

Türkiye'de deprem denilince akla ilk gelen merkez tabii ki Kandilli Rasathanesi. Peki Kandilli Rasathanesinde deprem araştırmaları ve ölçümleri nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Müdürü Doğan Kalafat A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika: A Haber deprem izleme merkezinde! İstanbulda hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı SON DAKİKA: A HABER DEPREM İZLEME MERKEZİNDE! İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELER RİSKLİ? PROF. DR. HALUK ÖZENER YANITLADI

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