A Haber Kandilli Rasathanesi'nin kalbinde! Deprem araştırmaları ve ölçümleri nasıl yapılıyor?

Türkiye'de deprem denilince akla ilk gelen merkez tabii ki Kandilli Rasathanesi. Peki Kandilli Rasathanesinde deprem araştırmaları ve ölçümleri nasıl yapılıyor?A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Müdürü Doğan Kalafat A Haber canlı yayınında anlattı.

Türkiye'de deprem denilince akla ilk gelen merkez tabii ki Kandilli Rasathanesi. Peki Kandilli Rasathanesinde deprem araştırmaları ve ölçümleri nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Müdürü Doğan Kalafat A Haber canlı yayınında anlattı.