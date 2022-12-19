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A Haber huzurevinde bir gün geçirdi! Asırlık çınarlar bir güne neler sığdırıyorlar?

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 10:52
Güncelleme:19.12.2022 11:00
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gözbebeği huzurevleri. Her türlü hizmetin verildiği bu kurumlar sakinleri için sadece bir bina değil bir yuva. Peki asırlık çınarlarımızın bir günü nasıl geçiyor, neler yapıyorlar? A Haber ekibinden Aydeniz Yenioğlu ve kameraman Burak Altun, huzurevinde bir gün geçirdi.
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