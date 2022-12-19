A Haber huzurevinde bir gün geçirdi! Asırlık çınarlar bir güne neler sığdırıyorlar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gözbebeği huzurevleri. Her türlü hizmetin verildiği bu kurumlar sakinleri için sadece bir bina değil bir yuva. Peki asırlık çınarlarımızın bir günü nasıl geçiyor, neler yapıyorlar? A Haber ekibinden Aydeniz Yenioğlu ve kameraman Burak Altun, huzurevinde bir gün geçirdi.

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