A Haber ekibi yamaç paraşütünde! Yamaç paraşütüne turistlerden yoğun ilgi

Trabzon'un çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü uzun Göl’e gelen yerli ve yabancı turistler yörenin yüksek yaylalarına çıkarak yamaç paraşütü yapıyor. A Haber ekibi de bu eşsiz deneyimi A Haber izleyicileri için görüntüledi.

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