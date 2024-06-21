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A Haber ekibi yamaç paraşütünde! Yamaç paraşütüne turistlerden yoğun ilgi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 19:01
Trabzon'un çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü uzun Göl’e gelen yerli ve yabancı turistler yörenin yüksek yaylalarına çıkarak yamaç paraşütü yapıyor. A Haber ekibi de bu eşsiz deneyimi A Haber izleyicileri için görüntüledi.
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A Haber ekibi yamaç paraşütünde!
A Haber ekibi yamaç paraşütünde!
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