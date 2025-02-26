26 Şubat 2025, Çarşamba
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🔴A Haber canlı yayınında doğum günü kutlaması
Kastamonu kar altında. Kentin birçok ilçesinde kar kalınlığı iki metreye ulaştı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan Küre'den bölgedeki son durumu aktardı. Arkadaşlarının doğum gününü kutlamaya giden iki genç kız canlı yayın sırasında o noktadan geçti. Ellerinde hazırladıkları pasta ile arkadaşları Kardelen'in doğum gününü bakın nasıl kutladılar...