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🔴A Haber canlı yayınında doğum günü kutlaması

🔴A Haber canlı yayınında doğum günü kutlaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 13:40
Kastamonu kar altında. Kentin birçok ilçesinde kar kalınlığı iki metreye ulaştı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan Küre'den bölgedeki son durumu aktardı. Arkadaşlarının doğum gününü kutlamaya giden iki genç kız canlı yayın sırasında o noktadan geçti. Ellerinde hazırladıkları pasta ile arkadaşları Kardelen'in doğum gününü bakın nasıl kutladılar...
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🔴A Haber canlı yayınında doğum günü kutlaması
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Canlı yayında doğum günü kutlaması
Canlı yayında doğum günü kutlaması
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