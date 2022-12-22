99 yılını Karadeniz’in yaylalarında geçirdi! Gençlere taş çıkartıyor

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan 99 yaşındaki Fatma Kocaman, çalışkanlığı ile adeta gençlere taş çıkartıyor. Koltuk değnekleriyle de olsa her gün hareket ediyor. Hem bahçe ile hem de ev işleriyle uğraşıyor.

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