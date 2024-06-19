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90’lı yılların efsane ismi Ege…

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2024 15:43
Delice bir sevda, hurma gözlüm, yaz aşkım gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Ege, eski ama "eskimeyen" şarkılarına, yeni bir soluk getirdi. Farklı yorumuyla sevenlerinden tam not alan Ege projenin hikayesini anlattı.
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