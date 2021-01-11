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90 yaşında gençlere taş çıkartıyor

A Haber
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Giriş: 11.01.2021 14:11
Güncelleme:11.01.2021 15:12
Trabzon'da yaşayan 96 yaşındaki İrve Erol ilerlemiş yaşına rağmen tarlada çalışıyor, hayvanlara bakıyor. Her işini de kendisi görüyor. Onu zinde tutansa doğal ürünler. A Haber ekibinden Ahmet Çağlar Yıldırım detayları anlattı.

Trabzon'da yaşayan 96 yaşındaki İrve Erol ilerlemiş yaşına rağmen tarlada çalışıyor, hayvanlara bakıyor. Her işini de kendisi görüyor. Onu zinde tutansa doğal ürünler. A Haber ekibinden Ahmet Çağlar Yıldırım detayları anlattı.

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