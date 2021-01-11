90 yaşında gençlere taş çıkartıyor

Trabzon'da yaşayan 96 yaşındaki İrve Erol ilerlemiş yaşına rağmen tarlada çalışıyor, hayvanlara bakıyor. Her işini de kendisi görüyor. Onu zinde tutansa doğal ürünler. A Haber ekibinden Ahmet Çağlar Yıldırım detayları anlattı.

Trabzon'da yaşayan 96 yaşındaki İrve Erol ilerlemiş yaşına rağmen tarlada çalışıyor, hayvanlara bakıyor. Her işini de kendisi görüyor. Onu zinde tutansa doğal ürünler. A Haber ekibinden Ahmet Çağlar Yıldırım detayları anlattı.