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90 yaşında gençlere taş çıkartıyor
Trabzon'da yaşayan 96 yaşındaki İrve Erol ilerlemiş yaşına rağmen tarlada çalışıyor, hayvanlara bakıyor. Her işini de kendisi görüyor. Onu zinde tutansa doğal ürünler. A Haber ekibinden Ahmet Çağlar Yıldırım detayları anlattı.
Trabzon'da yaşayan 96 yaşındaki İrve Erol ilerlemiş yaşına rağmen tarlada çalışıyor, hayvanlara bakıyor. Her işini de kendisi görüyor. Onu zinde tutansa doğal ürünler. A Haber ekibinden Ahmet Çağlar Yıldırım detayları anlattı.