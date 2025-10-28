28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 9 yaşındaki çocuk sürgülü kapının altında kaldı
9 yaşındaki çocuk sürgülü kapının altında kaldı

9 yaşındaki çocuk sürgülü kapının altında kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 22:39
Olay saat 16.00 sıralarında Cerrah Mahallesinde bir evin bahçesinde meydana geldi. 9 yaşındaki Asmin Ç., bahçede oyun oynamaya başladı. Oynadığı sırada yerinden çıkan 250 kilogram ağırlığındaki demir sürgülü kapı çocuğun üzerine devrildi. Acılar içinde kalan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Kapının altında kalan çocuk ailesi tarafından kurtarıldı. Başından yaralanan çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kafa tasında kırıklar oluşan çocuk ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
9 yaşındaki çocuk sürgülü kapının altında kaldı
İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti!
İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti!
9 yaşındaki çocuk sürgülü kapının altında kaldı
9 yaşındaki çocuk sürgülü kapının altında kaldı
Rus turist sayısında 2026 hedefi 200 bin kişiyi aşmak
Rus turist sayısında 2026 hedefi 200 bin kişiyi aşmak
Kocaeli’de çay ocağındaki silahlı saldırgan yakalandı
Kocaeli'de çay ocağındaki silahlı saldırgan yakalandı
Fethiye sağanak yağışa teslim oldu!
Fethiye sağanak yağışa teslim oldu!
Iğdır’da şoförlerinden tepki: Yollar çukur deryasına döndü
Iğdır’da şoförlerinden tepki: "Yollar çukur deryasına döndü"
İş makinesi ile ATM çaldılar
İş makinesi ile ATM çaldılar
Deprem sonrası şu an neler yaşanıyor?
Deprem sonrası şu an neler yaşanıyor?
Polisten 750 metre kaçtı, 40 yıl hapisle aranan firari çıktı
Polisten 750 metre kaçtı, 40 yıl hapisle aranan firari çıktı
Bilecik’te yıldırım düşen evde yangın çıktı
Bilecik’te yıldırım düşen evde yangın çıktı
Ankara’da fırtına nedeniyle minare yıkıldı
Ankara'da fırtına nedeniyle minare yıkıldı
Komşunun dikkati faciayı önledi
Komşunun dikkati faciayı önledi
Daha Fazla Video Göster