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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Videolar Yaşam Videoları 81 ilin 6-12 Mart koronavirüs risk haritası açıklandı | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk paylaşım geldi 81 ilin 6-12 Mart koronavirüs risk haritası açıklandı | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk paylaşım geldi Giriş: 16.03.2021 17:04 Güncelleme:16.03.2021 19:07 İllere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayısı açıklandı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25 Ankara'da 68,53 İzmir'de 78,57 oldu. En yüksek vaka sayısı Samsun, en düşük vaka sayısı ise Siirt'te kayda geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 81 ilin 6-12 Mart koronavirüs risk haritası sonrası ilk paylaşımında 'tedbir' uyarısında bulundu. DİĞER