16 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 81 ilin 6-12 Mart koronavirüs risk haritası açıklandı | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk paylaşım geldi

81 ilin 6-12 Mart koronavirüs risk haritası açıklandı | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk paylaşım geldi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2021 17:04
Güncelleme:16.03.2021 19:07
İllere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayısı açıklandı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25 Ankara'da 68,53 İzmir'de 78,57 oldu. En yüksek vaka sayısı Samsun, en düşük vaka sayısı ise Siirt'te kayda geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 81 ilin 6-12 Mart koronavirüs risk haritası sonrası ilk paylaşımında 'tedbir' uyarısında bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cinnet getiren zanlı dehşet saçtı! 4 ölü
Cinnet getiren zanlı dehşet saçtı! 4 ölü
81 ilin 6-12 Mart risk haritası açıklandı
81 ilin 6-12 Mart risk haritası açıklandı
İstanbul'da metrobüslerde adım atacak yer kalmadı! İşte vatandaşların eve dönüş çilesi...
İstanbul'da metrobüslerde adım atacak yer kalmadı! İşte vatandaşların eve dönüş çilesi...
Bodrum'da milyonluk tekne karaya vurdu
Bodrum'da milyonluk tekne karaya vurdu
Camide şok görüntü! Kefene sarıp gitti
Camide şok görüntü! Kefene sarıp gitti
27 aylık Ahsen mucizesi!
27 aylık Ahsen mucizesi!
İstanbul'da alarm! Çatı uçtu ve...
İstanbul'da alarm! Çatı uçtu ve...
“Kebap” sağlıklı mı?
“Kebap” sağlıklı mı?
Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü!
Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü!
Lüks villadaki dehşetin detayları ortaya çıktı!
Lüks villadaki dehşetin detayları ortaya çıktı!
İnanılmaz! Görenler şaştı kaldı
İnanılmaz! Görenler şaştı kaldı
Bu tatlı çok farklı! Fiyatı dudak uçuklattı
Bu tatlı çok farklı! Fiyatı dudak uçuklattı
Daha Fazla Video Göster