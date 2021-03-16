81 ilin 6-12 Mart koronavirüs risk haritası açıklandı | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk paylaşım geldi

İllere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayısı açıklandı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25 Ankara'da 68,53 İzmir'de 78,57 oldu. En yüksek vaka sayısı Samsun, en düşük vaka sayısı ise Siirt'te kayda geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 81 ilin 6-12 Mart koronavirüs risk haritası sonrası ilk paylaşımında 'tedbir' uyarısında bulundu.

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