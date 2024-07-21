21 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
80 yaşında tarlada gençlere taş çıkartıyor:

80 yaşında tarlada gençlere taş çıkartıyor: "Çalışmadan duramıyorum"

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.07.2024 15:44
Güncelleme:21.07.2024 15:44
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ailesi ile birlikte çiftçilik yapan 80 yaşındaki Vahittin Ciğerci, çalışma azmi ile gençlere taş çıkartıyor. Tarlada çalışıp çapa yapan Ciğerci, "Gençlere bakıyorum 'bacağım, belim ağrıyor' diye sızlanıyorlar. Hareket etmemelerinden kaynaklanıyor" dedi.
80 yaşında tarlada gençlere taş çıkartıyor
80 yaşında tarlada gençlere taş çıkartıyor
İş yerinin camlarını taşla kıran şahıs gözaltında
İş yerinin camlarını taşla kıran şahıs gözaltında
İstanbul’da ’yol verme’ diyaloğu
İstanbul’da 'yol verme' diyaloğu
Serinlemek için girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı
Serinlemek için girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı
Aşırı sıcaklar sinirlendiriyor
Aşırı sıcaklar sinirlendiriyor
Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenlendi
Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenlendi
Ayı saldırısından kıl payı kurtuldu
Ayı saldırısından kıl payı kurtuldu
İstanbul’da 45 derece kabusu
İstanbul'da 45 derece kabusu
Rize’de aç kalan domuzlar şehir merkezine indi
Rize’de aç kalan domuzlar şehir merkezine indi
Rize’de elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı
Rize’de elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı
Modifiye tutkunları fuar alanında buluştu
Modifiye tutkunları fuar alanında buluştu
83 yaşındaki etli ekmek ustası
83 yaşındaki etli ekmek ustası
Daha Fazla Video Göster