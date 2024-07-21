80 yaşında tarlada gençlere taş çıkartıyor: "Çalışmadan duramıyorum"

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ailesi ile birlikte çiftçilik yapan 80 yaşındaki Vahittin Ciğerci, çalışma azmi ile gençlere taş çıkartıyor. Tarlada çalışıp çapa yapan Ciğerci, "Gençlere bakıyorum 'bacağım, belim ağrıyor' diye sızlanıyorlar. Hareket etmemelerinden kaynaklanıyor" dedi.