10 Ocak 2024, Çarşamba
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8 il için sarı kod uyarısı! İstanbul'da sabah trafiği... İşte yoğunluk haritasında son durum
Anadolu'da kar etkisini gösterirken yurdun batısı da sağanak yağışın etkisi altında. İstanbul'da yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur yağdı. Peki son durum ne? A Haber muhabiri Murat Dada havanın notlarını aktardı. Ahmet Nazif Vural ise İstanbul trafiğindeki son durumu anlattı.