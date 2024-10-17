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74 yaşındaki şahıs husumetlisini bıçakladı! Yaralı halde kaçarak kuruyemişçi dükkanına sığındı

74 yaşındaki şahıs husumetlisini bıçakladı! Yaralı halde kaçarak kuruyemişçi dükkanına sığındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 23:39
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde O.Ö. (74), husumetlisi M.A. (47) ile karşılaştı. İki şahıs arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, O.Ö. yanında bulunan bıçakla M.A.'yı yaraladı. Yaralı halde olay yerinden kaçan M.A. caddedeki bir kuruyemişçiye sığındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. O.Ö. olay sonrası karakola giderek teslim olurken, kuruyemişçinin de dükkanın kapısını kapadığı ve elinde bıçak olan zanlının içeriye girmesini önlediği öğrenildi.
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