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74 gündür Korhan Berzeg hakkında flaş gelişme! Birlikte kaybolduğu köpeği Tina eve döndü

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Giriş: 29.08.2023 18:32
Güncelleme:29.08.2023 18:33
İstanbul'dan tatil amacıyla Balıkesir’in Gönen ilçesine gelen ve bu bölgede köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg kaybolurken kendisinden 74 gündür haber alınamıyor. Berzeg'i arama çalışmaları sürerken Berzeg'le birlikte kaybolan Tina isimli köpek bugün 74 günün ardından eve döndü. .
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