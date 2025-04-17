17 Nisan 2025, Perşembe
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7 yaşında tır kulla!nan çocuk yürekleri ağza getirdi
Henüz 7 yaşında olan bir çocuğun TIR’ı ustalıkla kullanması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, küçük çocuğun direksiyon başında olduğu ve TIR'ı kontrollü bir şekilde sürdüğü görülürken, yanında ise babasının bulunduğu fark edildi. Babasının çocuğu yönlendirdiği ve zaman zaman müdahalede bulunduğu da görüntülere yansıdı.