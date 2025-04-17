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7 yaşında tır kulla!nan çocuk yürekleri ağza getirdi

7 yaşında tır kulla!nan çocuk yürekleri ağza getirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 18:30
Henüz 7 yaşında olan bir çocuğun TIR’ı ustalıkla kullanması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, küçük çocuğun direksiyon başında olduğu ve TIR'ı kontrollü bir şekilde sürdüğü görülürken, yanında ise babasının bulunduğu fark edildi. Babasının çocuğu yönlendirdiği ve zaman zaman müdahalede bulunduğu da görüntülere yansıdı.
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7 yaşında tır kulla!nan çocuk yürekleri ağza getirdi
7 yaşında tır kulla!nan çocuk yürekleri ağza getirdi
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