7 yaşında tır kulla!nan çocuk yürekleri ağza getirdi

Henüz 7 yaşında olan bir çocuğun TIR’ı ustalıkla kullanması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, küçük çocuğun direksiyon başında olduğu ve TIR'ı kontrollü bir şekilde sürdüğü görülürken, yanında ise babasının bulunduğu fark edildi. Babasının çocuğu yönlendirdiği ve zaman zaman müdahalede bulunduğu da görüntülere yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN