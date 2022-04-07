07 Nisan 2022, Perşembe
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7 Nisan'da neler yaşandı? İşte tarihte bugün
Sultan I. Abdülhamid hayatını kaybetti, III. Selim tahta çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kuruldu. Tiyatro sanatçısı Muammer Karaca, 72 yaşında İstanbul’da vefat etti. Bestekar Melih Kibar, 54 yaşında İstanbul’da vefat etti. İşte tarihte 7 Nisan’da yaşananlar…