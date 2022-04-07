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7 Nisan'da neler yaşandı? İşte tarihte bugün

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Giriş: 07.04.2022 10:54
Sultan I. Abdülhamid hayatını kaybetti, III. Selim tahta çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kuruldu. Tiyatro sanatçısı Muammer Karaca, 72 yaşında İstanbul’da vefat etti. Bestekar Melih Kibar, 54 yaşında İstanbul’da vefat etti. İşte tarihte 7 Nisan’da yaşananlar…
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