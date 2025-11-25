25 Kasım 2025, Salı

Otobüste fenalaşan adam için zamanla yarış

Otobüste fenalaşan adam için zamanla yarış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 25.11.2025 11:22
Bursa'da Büyükşehir Belediyesi otobüsü şoförü Abdurrahman Al, kullandığı araçta fenalaşan kişiyi güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. Yolcunun fenalaşması, diğer yolcuların paniği ve sürücünün soğukkanlı bir şekilde güzergah dışına çekip otobüsü acilin önüne götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Şoför Abdurrahman Al, "Ben görevimi yaptım. Bir hayat kurtarılmasına vesile olduysak ne mutlu bize" dedi.
Jeotermal tesise ait sıcak su boru hattı patladı
Türkiye Kültür Yolu Festivali 2026 yılında 32 şehre çıkıyor
Bursa’da siste kartpostallık görüntüler kamerada
Sığırcık kuşlarının dansı mest etti
Eski eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı
Sis denizi dronla görüntülendi
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Sis görüş mesafesini düşürdü
Uyuşturucu suçlarından aranan 39 firari hükümlü yakalandı
İlim Yayma Ödülleri sahiplerini bulacak
İzmir’de 30 ağaç kesildi!
