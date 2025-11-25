Otobüste fenalaşan adam için zamanla yarış

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi otobüsü şoförü Abdurrahman Al, kullandığı araçta fenalaşan kişiyi güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. Yolcunun fenalaşması, diğer yolcuların paniği ve sürücünün soğukkanlı bir şekilde güzergah dışına çekip otobüsü acilin önüne götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Şoför Abdurrahman Al, "Ben görevimi yaptım. Bir hayat kurtarılmasına vesile olduysak ne mutlu bize" dedi.