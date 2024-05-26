7 milyon sürücü için süre doluyor! Yeni tip ehliyete geçiş için son tarih 31 Aralık

Yeni tip ehliyete geçiş için süre yıl sonunda doluyor. Eski tip ehliyeti olanların, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yeni tip ehliyete geçiş yapması gerekiyor. Bu tarihe kadar yeni tip ehliyete geçiş için 15 lira ödenecek. 31 Aralık’a kadar yeni tip ehliyete geçiş yapmayanlar ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ödeme yapmak zorunda kalacak. İşte detaylar...

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