12 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
7 ilde çete operasyonu! 95 şüpheli yakalandı

7 ilde çete operasyonu! 95 şüpheli yakalandı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2024 09:15
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen "Kuyu-32 ve Kuyu-33" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 95 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
7 ilde çete operasyonu! 95 şüpheli yakalandı
7 ilde çete operasyonu! 95 şüpheli yakalandı
Genç kadın uçuruma düştü mü eşi mi itti?
Genç kadın uçuruma düştü mü eşi mi itti?
Sağlık çetesinde 2. perde!
Sağlık çetesinde 2. perde!
Ceylan popülasyonu artıyor
Ceylan popülasyonu artıyor
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın öldü!
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın öldü!
Traktör otomobille çarpıştı ikiye bölündü!
Traktör otomobille çarpıştı ikiye bölündü!
Binanın içinde oğlu ölü buldu!
Binanın içinde oğlu ölü buldu!
Baba ile oğlu hasta taşıyan ambulans şoförünü darp etti!
Baba ile oğlu hasta taşıyan ambulans şoförünü darp etti!
Inception rüyası gerçek mi oldu?
"Inception" rüyası gerçek mi oldu?
Rapte para aklama nasıl yapılıyor?
Rapte para aklama nasıl yapılıyor?
Cani koca eşini öldürüp sırra kadem bastı!
Cani koca eşini öldürüp sırra kadem bastı!
Elazığ’da sirrokümülüs bulutları görsel şölen sundu!
Elazığ’da sirrokümülüs bulutları görsel şölen sundu!
Daha Fazla Video Göster