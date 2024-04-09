09 Nisan 2024, Salı
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600 milyon TL'lik güneş çarpması! Mağdurlar savcılıklara akın etti
Saadet zinciri benzeri dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya ve dijital platformlarda reklam ve ilan veren enerji şirketi görünümü altındaki dolandırıcılar, vatandaşlara 25 metrekarelik parselleri 20 bin TL’den satarak, buralara kurulacak güneş panellerinden üretilen elektrikle aylık 2 bin TL kira vermeyi taahhüt etti. Güneş enerjisi santrali kurmuş gibi hisse satan dolandırıcılar, 3 bin kişiyi mağdur etti, 600 milyon TL topladı. Şimdi de ofisi kapatıp kayıplara karıştı.