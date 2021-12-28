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6 ikiz Mehmetçik bir arada! Böylesi daha önce hiç görülmedi

DHA
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Giriş: 28.12.2021 15:45
Tokat Jandarma Komutanlığı bünyesinde 6 ikiz kardeş, birlikte askerlik yapıyor. İkiz kardeşlerle bir araya gelen Vali Ozan Balcı, Tesadüfen yaşanan bir durum. Biz de mutlu olduk dedi.

Acemi birliklerinin ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda usta birliklerini tamamlamak için gelenler arasında, 3'ü tek yumurta ikizi olmak üzere 6 ikiz kardeş de yer aldı. İkiz kardeşler Hasan- Hüseyin Dursun, Mehmet- Necip Kaplan, İsmail- İbrahim Köz, Gültekin- Doğukan Eker, Altan- Alper Giden ve Tahir- Mehmet Eles, tesadüfen Tokat?ta toplandı. İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, askerlerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Tesadüfün kendilerini mutlu ettiğini belirten Vali Ozan Balcı, Burada Mehmetçiğimiz kahramanca vatani hizmetini yerine getiriyor. Biz de arkadaşlarımız ile beraber Tokat'ta görev yapan Mehmetçiğimiz ile bir araya gelelim, dedik. Garip bir tesadüf; 6 ikiz Mehmetçiğimiz, jandarma bünyesinde görev yapıyor. Bizler de çok mutlu olduk. Mehmetçiklerimize hayırlı görevler diliyorum diye konuştu.

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