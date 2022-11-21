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6 aylıkken konuşmaya başladı! 13 yaşında ama pek çok proje geliştirdi: 2. Abdülhamid’i rol model alıyorum

A Haber
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Giriş: 21.11.2022 11:51
Henüz 6 aylıkken konuşmaya başladı. 5 yaşına geldiğinde ise okuma-yazmayı öğrendi. Kimden mi bahsediyoruz dahi ve girişimci Ahmet Yiğit Başoğlu'ndan. Şimdilerde 13 yaşında olan Ahmet Yiğit, geliştirdiği projelerle geleceğin başarılı bilim insanlarından biri olmaya aday. İşte onun hikayesi...
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6 aylıkken konuşmaya başladı
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