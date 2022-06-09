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500 kilo atık toplayana bir kuzu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2022 17:04
Balıkesir'de sıfır atık projesi kapsamında örnek bir projeye imza atıldı. Kırsal alanda çevreyi kirleten zirai atıklar, önder kadınlar tarafından toplanıyor. 500 kilo atık toplayan her kadına bir merinos kuzusu veriliyor.
500 kilo atık toplayana bir kuzu
500 kilo atık toplayana bir kuzu
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