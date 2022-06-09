09 Haziran 2022, Perşembe
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500 kilo atık toplayana bir kuzu
Balıkesir'de sıfır atık projesi kapsamında örnek bir projeye imza atıldı. Kırsal alanda çevreyi kirleten zirai atıklar, önder kadınlar tarafından toplanıyor. 500 kilo atık toplayan her kadına bir merinos kuzusu veriliyor.