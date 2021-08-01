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5 yaşındaki otizmli Nisanur Akgöz'den sevindiren haber!

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Giriş: 01.08.2021 06:39
Ankara Çubuk ilçesinde, annesiyle parka giden 5 yaşındaki otizmli Nisanur Akgöz, kayboldu. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Nisanur'u 7 saat sonra sitenin sığınağında buldu.

Olay, akşam saatlerinde Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur TOKİ bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, annesi Çiğdem Akgül ile birlikte parka giden otizmli Nisanur Akgöz, bir süre sonra gözden kayboldu. Anne Akgül, gözden kaybolan kızını bulamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda Polis Özel Harekat, AFAD, AKUT, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Kaybolan küçük kızın bulunması için ekipler ve mahalle sakinleri seferber oldu. Tedbir amaçlı bölgeye sağlık ekibi de sevk edildi.

Yüzde 90 duyma engelli olduğu ve konuşamadığı belirtilen küçük kız, bir sitenin sığınağında uyurken bulundu. 7 saat sonra Polis Özel Harekat ekipleri tarafından bulunan Nisanur, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Mahalle Muhtarı Abdullah Esre, olayla ilgili, "Saat 17.00 sıralarında yavrumuz parkta oynarken annesinin elinden kurtuluyor ve kayboluyor. Daha sonra komşular aramaya çıkıyor. Fakat çocuk sığınağa giriyor. Sığınağı da 2-3 defa aradığımız halde bulamadık daha sonra sığınakta saat 01. 30 sıralarında bulunuyor. Bütün emniyet, belediye, tüm arama-tarama çalışmalarına katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

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