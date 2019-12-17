17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.12.2019

5 yaşındaki küçük çocuğun feci ölümü! Otomatik kapı faciası |Video

Yürekleri dağlayan haberi adresi Adana... 5 yaşındaki Ömer El Mahmud, otomatik kapı ile demir direk arasına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Haberi alan acılı baba, yığılıp kaldığı yol ortasında uzun süre gözyaşı döktü. Olay, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Mahmud Ailesi, bir çiftlikte çalışmaya başladı.

Baba Halıd El Mahmut (34) sabah saatlerinde motosikletiyle, otomatik demir kapıyı açıp, çiftlikten ayrıldı.

Bu sırada bahçede oynayan Ömer El Mahmud ise kapıya koştu. Ancak küçük çocuk otomatik kapanan kapı ile demir direk arasında sıkıştı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alır almaz eve dönen babanın feryatları yürekleri yaktı.

Anne Iman Ali El Kerru da fenalaştı. Çifti, vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Küçük çocuğu cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 yaşındaki küçük çocuğun feci ölümü!
5 yaşındaki küçük çocuğun feci ölümü!
Diyanet duyurdu! Camilerle ilgili önemli karar
Diyanet duyurdu! Camilerle ilgili önemli karar
Müge Anlı'da stüdyoyu gözyaşlarına boğan buluşma
Müge Anlı'da stüdyoyu gözyaşlarına boğan buluşma
Esra Erol canlı yayında sitem etti: Utanıyorum!
Esra Erol canlı yayında sitem etti: Utanıyorum!
Şoke eden olay! Battaniyeye sarılı ceset...
Şoke eden olay! Battaniyeye sarılı ceset...
Antalya'da bankada soygun girişimi
Antalya'da bankada soygun girişimi
Direksiyon başında fenalaşan sürücünün kazası kamerada
Direksiyon başında fenalaşan sürücünün kazası kamerada
Sopalarla birbirlerine saldırdılar
Sopalarla birbirlerine saldırdılar
Mehmetçik, vatan nöbetinde
Mehmetçik, vatan nöbetinde
Turistler kaybetti onlar buldu
Turistler kaybetti onlar buldu
Antalya'da yağmur sonrası denizde görsel şölen
Antalya'da yağmur sonrası denizde görsel şölen
Düğünde panik! Apar topar götürüldüler
Düğünde panik! Apar topar götürüldüler
Daha Fazla Video Göster