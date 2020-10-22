- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
5 yaşında şaşırtan yetenek
Ali Efe henüz 5 yaşında onu akranlarından ayıran özelliği ise 39 basamaklı sayıları okuyabilmesi. Minik Efe rakamları da kimsenin yardımı olmadan kendi kendine öğrenmeye başladı. Ali Efe henüz 5 yaşında onu akranlarından ayıran özelliği ise 39 basamaklı sayıları okuyabilmesi. Minik Efe rakamları da kimsenin yardımı olmadan kendi kendine öğrenmeye başladı.