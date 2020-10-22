5 yaşında şaşırtan yetenek

Ali Efe henüz 5 yaşında onu akranlarından ayıran özelliği ise 39 basamaklı sayıları okuyabilmesi. Minik Efe rakamları da kimsenin yardımı olmadan kendi kendine öğrenmeye başladı. Ali Efe henüz 5 yaşında onu akranlarından ayıran özelliği ise 39 basamaklı sayıları okuyabilmesi. Minik Efe rakamları da kimsenin yardımı olmadan kendi kendine öğrenmeye başladı.