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5 yaşında şaşırtan yetenek

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Giriş: 22.10.2020 10:47
Güncelleme:22.10.2020 11:11
Ali Efe henüz 5 yaşında onu akranlarından ayıran özelliği ise 39 basamaklı sayıları okuyabilmesi. Minik Efe rakamları da kimsenin yardımı olmadan kendi kendine öğrenmeye başladı. Ali Efe henüz 5 yaşında onu akranlarından ayıran özelliği ise 39 basamaklı sayıları okuyabilmesi. Minik Efe rakamları da kimsenin yardımı olmadan kendi kendine öğrenmeye başladı.
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