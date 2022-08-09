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5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da başlıyor

A Haber
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Giriş: 09.08.2022 15:47
5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da başlıyor. Başkan Erdoğan açılış törenine katılacak. 56 Ülkeden 4 bin 200 sporcu oyunlara katılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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5. İslami Dayanışma Oyunları Konya’da başlıyor
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