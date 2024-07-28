5 ilde sağanak sonrası su baskını! Fırtına çadırları uçurdu, tezgahları devirdi

5 ilde sağanak yağış etkili oldu. Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Kütahya'da etkili olan kuvvetli rüzgar ise pazar esnafının çadırlarını uçurdu, tezgahlarını devirdi.

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