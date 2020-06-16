5 ilde daha maske yasağı geldi! Kayseri'de yasak sonrası son durum nasıl? |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilde daha koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunun getirildiğini açıkladı. Bakan Koca'nın son açıklamasıyla birlikte Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmak yasakladı. Böylece maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 42'ye yükseldi. Peki yasak sonrası Kayseri'de son durum nasıl? A Haber muhabiri canlı yayında gelişmeleri aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilde daha koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunun getirildiğini açıkladı. Bakan Koca'nın son açıklamasıyla birlikte Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmak yasakladı. Böylece maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 42'ye yükseldi. Peki yasak sonrası Kayseri'de son durum nasıl?

A Haber muhabiri canlı yayında gelişmeleri aktardı.

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinde yaptığı paylaşımla maske takmanın zorunlu olduğu il sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu. Peki hangi illerde maske zorunluluğu var? Maske takmamanın cezası ne kadar? İstanbul'da maske takma zorunlu mu? Bu soruların yanıtı haberimizde...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." dedi.

TOPLAM 42 İL OLDU



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan koca, ayrıca il hıfzıssıhha kurulları tarafından maske takılmasının zorunlu olduğu yönünde karar alınan 42 ilin de isimlerini paylaştı.

Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz çıkmak yasak mı?

Maske takma zorunluluğu olan iller merakla araştırılıyor. Son günlerde artan corona vakaları sonrası 4 ilde daha maske takma zorunluluğu geldi. Bakan Koca, alınan kararı sosyal medya hesabından da duyurdu.

Koca, "42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" dedi.

HANGİ İLLERDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR?

Adıyaman

Afyonkarahisar

Amasya

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bolu

Burdur

Denizli

Düzce

Elazığ

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Iğdır

Isparta

Kahramanmaraş

Karabük

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Mardin

Muğla

Muş

Nevşehir

Osmaniye

Sakarya

Siirt

Sivas

Şırnak

Tunceli

Uşak

Zonguldak

Diyarbakır

Erzurum

Kayseri

Rize

Şanlıurfa

*İstanbul'da yasal olarak maske takma zorunluluğu yok.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.