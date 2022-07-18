400 kişi 7 gündür Şehmus'u arıyor! Korsan Koyu yakınlarında şortu ve terlikleri bulundu

Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na ailesiyle piknik yapmak için gidip ormanda kaybolan 20 yaşındaki Şehmus Ele'yi arama çalışmaları 7. Gününde. Daha önce cep telefonu ve bıçağı bulunan Şehmus'un dün akşam saatlerinde Korsan Koyu yakınlarında şortu ve terlikleri bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN