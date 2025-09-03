40 milyon liralık lüks yat batığı denizde

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde denize indirilen lüks yat, dakikalar içinde devrilip battı. Yatın değeri yaklaşık 40 milyon lira olarak açıklandı. Mahsur kalanlar Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, facia ucuz atlatıldı. Su altı görüntülerinde yatın yan yatmış şekilde deniz dibinde bulunduğu görüldü. Ekipler, batığın çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

