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4 yıldır sahte kimlikle, kılık değiştirerek kaçıyordu.. Kıyafet alırken yakalandı

4 yıldır sahte kimlikle, kılık değiştirerek kaçıyordu.. Kıyafet alırken yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 11:55
Bursa'da çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır kaçan şüpheli, mağazada kıyafet alırken yakalandı.
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